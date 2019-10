Doon Kanda: in ascolto “Nastasya” dall’album di debutto

Il visual artist, filmmaker e producer Doon Kanda (Jesse Kanda) pubblicherà il suo debutto sulla lunga distanza per Hyperdub: Labyrinth esce il 29 novembre per Hyperdub. L’etichetta di Kode 9 gli ha già pubblicato l’ep Luna nel 2018 e un dodici pollici con due tracce, Heart, nel 2017. Qui la nostra recensione di Luna.

Per capirci, Jesse ha lavorato per Björk (copertina di Utopia) e per Arca (copertina dell’album eponimo).

Ieri è apparsa “Nastasya” su YouTube. Era già apparsa anche un’altra traccia, “Polycephaly”. Su Bandcamp ci sono entrambi i pezzi. Ve lo embeddiamo sotto, così vedete anche la copertina del disco.