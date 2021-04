Domiziano Maselli agisce sia in campo musicale, sia nel campo delle arti visive. Vive a Milano, dove fa parte di un gruppo di artisti multimediali chiamato Eremo. Lazzaro è il suo secondo disco, in uscita – come l’esordio Ashes – per Opal Tapes, per la precisione questo 14 maggio.

Lo presentano come una via di mezzo tra Set Fire To Flames, Haxan Cloak ed Emptyset. Questo è il video della tesa “The Burrow”, il pezzo di apertura di Lazzaro.