Domenica 26 aprile uno streaming di Giulio Aldinucci per il format Soundscapes Room

Vi abbiamo già parlato qui dell’inziativa di Good Vibes.

Domenica 26 Aprile alle ore 18 ci sarà il secondo appuntamento del format Soundscape Room con il sound artist Giulio Aldinucci.

In questa performance inedita della durata di 20 minuti – visibile sulle pagine Facebook di Good Vibes, Sentireascoltare e The New Noise – Giulio costruisce un’improvvisazione elettroacustica incentrata sull’interazione e processing dell’audio in tempo reale ripreso dal microfono (visibile sullo sfondo) e le registrazioni del suo archivio, selezionate in base al criterio del viaggio (aeroporti, stazioni, barche e luoghi turistici).

Scrive la curatrice Giulia Placanica: Ho scelto Giulio Aldinucci per questo progetto perché ha la capacità di trovare un equilibrio tra i suoni morbidi, descrive paesaggi, racconta storie in modo immediato, senza fraintendimenti. La performance che ha realizzato per questo format richiama la libertà, il quotidiano, un quotidiano al quale eravamo abituati e che non sappiamo se vogliamo rivivere con quei ritmi veloci, forse troppo. Ci affacciamo ad una nuova finestra con i suoni di oggi ed i ricordi di ciò che era ieri. In ogni appuntamento esploreremo una stanza diversa del suono, sarà un climax di ascolti sempre più ricercati ed impegnati che inevitabilmente avranno sempre a che fare con noi, andando in profondità.

La comunicazione grafica è realizzata ad hoc dall’illustratore e graphic designer Damiano Friscira, che per ogni eveto realizza un’illustrazione ispirata al suono dell’artista.