Domani Old Time Relijun all’Astro Club (PN)

Riceviamo e pubblichiamo.

SABATO 20 NOVEMBRE ORE 21:00 ASTRO CLUB, via G. Puccini 14, Fontanafredda (PN)

OLD TIME RELIJUN (USA) / post punk – free jazz – garage rock

Da Portland, dopo una pausa lunga oltre un decennio, ritorna la storica formazione di Arrington de Dionyso con il nuovo album Musicking. Nati nel 1995 in uno scantinato di Olympia, Washington, gli Old Time Relijun si sono fatti largo nella scena musicale pubblicando il loro primo album, Songbook Volume One, registrato con strumentazione di fortuna e impacchettato in sacchetti per popcorn rubati, fino all’incontro con Calvin Johnson, che decide di adottarli su Krecs iniziando così una stretta collaborazione che si protrae dal 1997.

Gli Old Time Relijun sono una delle band più energiche che vi possa capitare di ascoltare. Le loro performance live sono autentiche orge dionisiache: febbrili, sudate, cariche di un furore infernale. Insaziabili, crudi, ossessivi e coerenti. Tra reminiscenze di un mondo arcaico e selvaggio e racconti di un presente invisibile, il loro immaginario si rifà a Captain Beefheart, Birthday Party, Pop Group; le loro canzoni sono intrise di un blues alieno, sono semplici seppure nessun altro al mondo potrebbe imitarle, i loro album sono pieni di successi singolari, mescolati con esperimenti e giochi sonori. Spavaldi e colorati. Assolutamente da non perdere!

THE SCARLET DEW

freak garage dream pop band