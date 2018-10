Domani esce Passion dei Demdike Stare: da poco in ascolto “At It Again”

Due anni dopo Wonderland, Sean Canty e Miles Whittaker (Demdike Stare) tornano con materiale inedito: Passion esce per Modern Love e consta di nove tracce. Nelle loro parole il disco è an asymmetric re-imagining of UK club styles taking in frenzied drum trax, shortwave jungle, pinging dancehall and clipped, post punk riddims. Roba per club o roba sperimentale? O entrambe le cose? Lo decideremo col crescere degli ascolti.

Abbiamo in ascolto integrale “At It Again”.

Nota bene: i due suoneranno il 3 novembre a Udine. Più info qui.