Domani ci vediamo alle 18 con Alessandro Ragazzo per Soundscapes Room

Questa domenica 17 Maggio alle ore 18 si conclude la serie di incontri sonori di Soundscapes Room, il format di Good Vibes che ci ha tenuto compagnia in queste domeniche di quarantena.

Come anticipato, questo format è stato un climax di ascolti che giugne al temine con il sound artist Alessandro Ragazzo, sperimentatore radicale del paesaggio sonoro. La sua composizione è formata da più stratificazioni sonore, una fusione tra due sistemi di ricezione, uno ambientale (microfono), l’altro con un antenna che capta i sistemi e le fonti elettriche del paesaggio urbano lampioni, cancelli, citofoni… ricezione non statica ma eseguendo un percorso in movimento, tra la stazione di Mestre ed oltre al centro di Marghera. In questi venti minuti entrerete in contatto con l’invisibile delle città che abitiamo.

La performance verrà trasmessa come di consueto sulla pagina ufficiale di Good Vibes, quella dell’artista e condivisa dai due partner del progetto The New Noise e Sentireascoltare.

La comunicazione grafica è realizzata ad hoc dall’illustratore e graphic designer Damiano Friscira, che per ogni eveto realizza un’illustrazione ispirata al suono dell’artista.