Domani alle 18 Enrico Coniglio in streaming

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 10 maggio alle ore 18 ritorna Soundscapes Room, il format di Good Vibes. Per questo quarto incontro avremo il piacere di ospitare la performance di Enrico Coniglio, sound artist e sperimentatore instancabile del suono e delle sue derive.

In questo quarto incontro entriamo in una nuova stanza, come richiama il nome stesso del format, questa volta l’ascolto si fa più impegnato e profondo, richiede una certa attenzione, un certo abbandono. Quando ci abbandoniamo in totale fiducia dell’ascolto, troviamo la meraviglia.

Teredo Navalis live tracks. Continuano le peregrinazioni lagunari di Enrico Coniglio con un nuovo capitolo che esplora le aree liminali della laguna nord di Venezia. Un lavoro costruito quasi interamente da field recordings realizzati principalmente tramite idrofoni, dove il suono dell’acqua, pur essendo protagonista, nella composizione occupa un posto secondario. Enrico ci propone per Soundscapes Room una sessione di ascolto di microsuoni della fauna e flora lagunare di velme e barene, tipiche strutture morfologiche di un ambiente naturalistico in cui la pressione antropica resta ai margini ma rivela la sua silenziosa presenza. A breve in uscita l’album omonimo per la tedesca Gruenrekorder.

In questa performance inedita Enrico Coniglio stupisce ancora una volta, questi venti minuti scorrono veloci. Il percorso sonoro tracciato dall’artista è paragonabile ad una composizione di musica classica. Uno svolgimento stratificato, come un racconto. Se si “tiene” l’orecchio attento si percepisce il suono della Laguna sommersa, della sua vita sottormarina, del suo cuore che batte al di là di ciò che c’è in superficie. Sembra di fare un viaggio lungo le calli, che lascia un fondo malinconico e speranzoso di un incontro che rifaremo presto.

La comunicazione grafica è realizzata ad hoc dall’illustratore e graphic designer Damiano Friscira, che per ogni eveto realizza un’illustrazione ispirata al suono dell’artista.