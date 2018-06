Domani a Poviglio (RE) NoHayBanda! e Testadeporcu

Riceviamo e pubblichiamo.

NOHAYBANDA! [jazzcore – Roma]

presentazione nuovo album “NoHayBanda!”

nohaybanda5.bandcamp.com

TESTADEPORCU [jazzcore – Bologna]

soundcloud.com/testadeporcu/i-hate-music



Evento Riservato ai soci / Ingresso a sottoscrizione 7 Euro

Apertura porte: 22.30

Inizio concerti: 23.00

Dove:

Associazione Culturale Caseificio La Rosa

via Romana 200/1 Poviglio (RE)

Sul navigatore impostare: “Associazione Culturale Caseificio La Rosa”

www.caseificiolarosa.org

NoHayBanda!

Sono Fabio “Reeks” Recchia e Lele Tomasi, vengono da Roma e suonano musica tosta, indefinibile e ricca di influenze: jazzcore, math, post-rock, elettronica.

Dopo una lunga lista di collaborazioni – sia come band che come singoli – con musicisti del calibro di Tony Scott e Zu, Fabrizio Bosso e Vincenzo Vasi, Enrico Gabrielli ed Antonello Salis, arriva a fine 2017 il loro nuovo album (omonimo) che segna una svolta verso orizzonti più elettronici ed ha la particolarità di essere stato registrato tutto in presa diretta per meglio comunicare e trasmettere “la vitalità del nostro dialogo e la similitudine dell’interazione musicale con lo scorrere del pensiero; questo disco parla del nostro sentire il mondo, per questo motivo è complesso e minimale, aggressivo e a tratti dolce”.

Etichetta: MegaSound Records/Stirpe999

Testadeporcu

Sono Diego D’Agata, già bassista e urlatore negli Splatterpink (jazzcore band), e Claudio Trotta, incendiario batterista di un’altrettanto rodata prog band, DeusEx Machina.

Velocità, compressione, tempo: sono questi i fattori preponderanti che spingono, nell’agosto 2001, i due musicisti bolognesi verso questo progetto, minimale nella formazione e massimale nella musica. I ritmi sono parossistici, i cambi di tempo improvvisi e le svisate di basso ipercinetiche.

All’attivo hanno due dischi “Acciaiu” del 2004 e “I Hate Music” del 2015.

Etichetta: JazzcoreInc

Caseificio La Rosa è un’associazione culturale no profit, apartitica ed autogestita che opera nell’ambito culturale e dell’intrattenimento.

L’obiettivo principale è condividere, diffondere e promuovere cultura in un contesto libero dalle logiche del mercato. Le persone impegnate nella gestione/organizzazione dell’Associazione sono volontari ed a titolo gratuito; tutti i ricavati delle iniziative vengono reinvestiti per realizzare altri eventi.