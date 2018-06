Domani a Milano ETD – #ètuttodiverso, one-day-festival

Riceviamo e pubblichiamo.

ETD #ètuttodiverso one-day-festival

Arte e disabilità a confronto: al via la seconda edizione di ETD #ètuttodiverso.

10 giugno 2018 a Milano, presso la Cascina Linterno – Parco delle Cave

In arrivo la seconda edizione di ETD #ètuttodiverso, il festival dedicato interamente al dialogo tra disabilità e arte: un viaggio sensoriale tra musica, informazione, arte e nuove tecnologie.

ETD #ètuttodiverso vuole valorizzare la diversità attraverso la sperimentazione artistica, sfidando le persone a capovolgere il proprio punto di vista: “Si può sentire la musica senza ascoltarla? Si può gustare il cibo toccandolo?”.

L’intera giornata del 10 giugno, da vivere nella suggestiva cornice del Parco delle Cave, sarà dedicata alla sperimentazione di inedite forme di arte e di intrattenimento: il pubblico potrà viverle dalla prospettiva di chi è diversamente abile. ETD #ètuttodiverso si propone di sollevare l’attenzione su un tema poco conosciuto e raramente approfondito, la disabilità, e di sensibilizzare giovani e adulti alla conoscenza di una differente condizione di vita, considerando la diversità una risorsa dell’uomo.

Un programma ricco di appuntamenti guiderà le persone tra gli spazi della Cascina Linterno, in un viaggio a più tappe tra workshop, talk, mostre e i live musicali di alcuni degli artisti più interessanti del panorama emergente italiano.

Sul solco della prima edizione, la programmazione sarà suddivisa in tre momenti:

Diurno 11:00- 12:30, dedicato a conferenze e workshop, tra i tanti: un approfondimento del metodo Montessori in collaborazione con Boboto, associazione che promuove attività orientate al mondo dell’educazione, dell’inclusività e dell’innovazione sociale; lezioni di musica con i fondatori dell’orchestra per disabili AllegroModerato; esperienze culinarie tattili a cura della food designer Giulia Soldati.

Pomeridiano 12.30 – 21:00: dopo l’esibizione di Checcoro, un coro composto da trenta elementi che accompagnerà il pranzo in cascina, il talk Netflix & Think, un’occasione di confronto sul rapporto tra media e disabilità a cura della webzine The Submarine con ospiti: Laura Faraone, psicologa, Diego Cajelli, sceneggiatore, autore televisivo e radiofonico, e Violetta Bellocchio, scrittrice e docente della Scuola Holden di Torino. A seguire dj set e concerti dBEETH, Eurocrash, Mr. Island.

Serale – 21:00 – 00:00: Typo Clan, Materianera e una passeggiata notturna guidata all’interno del Parco delle Cave per scoprire che la magia delle lucciole è possibile anche a Milano.

L’intero ricavato del festival verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Il Gabbiano: noi come gli altri, attiva dal 1987 nella zona 7 di Milano, che opera al servizio delle persone disabili e delle loro famiglie. Il contributo raccolto andrà a finanziare i lavori di ristrutturazione della Comunità Alloggio per persone disabili in via Don Gervasini.

Già nella scorsa edizione ETD #ètuttodiverso, grazie all’ottimo riscontro ottenuto in termini di pubblico con circa 900 presenze, ha raccolto 1400 € devoluti in beneficenza all’Associazione ATLHA, che promuove tempo libero, vacanze e viaggi in tutto il mondo per giovani disabili.

ETD #ètuttodiverso

Pagina Facebook.

Crowdfunding.

La manifestazione è organizzata da TO.T.EM, associazione culturale nata nel 2014 per creare progetti innovativi partendo da tematiche di rilevanza sociale e culturale, in collaborazione con “Associazione amici cascina Linterno”, che dal 1994 opera a Baggio ed organizza attività di carattere didattico, sociale, ricreativo e culturale all’interno degli spazi in gestione.