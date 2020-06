Dobrida Radio Show – 15 Giugno 2020

Ecco la scaletta e podcast della seconda puntata: oltre a DobiaLab in collegamento con Au Topsi Pohl per un confronto sulla scena della musica improvvisata, Eric Crespo (Ghost To Falco / Abronia) che ci ha raccontato dei canyon dello Utah e del lockdown a Portland, Oregon, abbiamo ascoltato:

Triis – Lichtspiel

Tristan e i Sagonauti – Malvasia

ÉPONJ

Giovanni Maier & Massimo De Mattia – Naonis part 2

Harold McKinney – Ode To Africa

Abronia – Rope of Fire

Abronia – Half Hail

700 Bliss – Ring the Alarm

SassyBlack – Omnichord Jam Mantra

Tim Koss – Skytrain

Ben LaMar Gay – Miss Nealie Burns

Greg Ward’s Rogue Parade – The Contender

“I Prossimi Inquilini” di Arthur Clarke – voce Aida Talliente musiche Giorgio Pacorig

Dobrida = DobiaLab + Hybrida