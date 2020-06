Dobrida Radio Show – 1 Giugno 2020

Oltre all’intervista di Alberto Novello ad Aldo Tambellini e l’adattamento del racconto “Una scorta di semi di Frank Herbert” a cura di Aida Talliente, con musica di Giorgio Pacorig, questa è la playlist della puntata:

Jako Maron – Malabanndélé

Mal Waldron – Tension

Ahmed Abdul-Malik – Nights on Saturn

Ahmed Abdul-Malik – Nadusilma

Archie Shepp – Things Have Got To Change Part 1

Marc Levin Ensemble – Love Song

Muyassar Kurdi – Untitled

Otto Von Schirach – Corona Virus Pls Go Away, I Wanna Go Outside And Play

Otto Von Schirach – Tipo Tropical

Shabazz Palaces – Bad Bitch Walking

Stas THEE Boss – On The Quarner

Shanique Marie – Ring The Alarm!

The Kenny Cook Octet – High Jazz

Angel Bat Dawid – Enlightenment

Jeff Parker & the New Breed – Executive Life

KVL – 8.22.2019 excerpt

Dobrida = DobiaLab + Hybrida