DJ BALLI, Report On Accordion-Mediated Alien Encounters In Area 051

È ben sintetizzato nel titolo di questa cassettina il nuovo slancio plagiarista di quell’agitatore culturale di Dj Balli. Il bolognese fondatore di Sonic Belligeranza mette in scena una sorta di cauto primo contatto tra la filuzzi (la versione felsinea di liscio e derivati) e una qualche intelligenza aliena che, dapprima in maniera guardinga, poi ben più incisivamente, tenta di tradurne alcuni aspetti in un linguaggio “altro”. I brani di liscio selezionati vengono riproposti integralmente, disturbati da colpi di flanger e delay che, quasi con un procedimento per prove ed errori, imitano, isolano, e iterano alcuni frammenti sonori. Una qualche specie di test cauto e filologicamente rispettoso della fonte che va avanti per tutto il disco, fino agli ultimi minuti in cui quei frammenti modificati geneticamente si ricombinano in break deraglianti e giri di organetto decontestualizzati. Un’opera di assurda assimilazione di una tradizione danzereccia? Forse. Di sicuro ci sono livelli altissimi di estraneazione e un’aura generale da dissonanza cognitiva che gli ascoltatori più avvezzi e coraggiosi troveranno assai stuzzicante.

SB18-Report on accordion-mediated alien encounters in Area 051 by DJ Balli