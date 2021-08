DISMALIMERENCE, Tome: 1

I Dismalimerence provengono da Chicago (Illinois) e percorrono soluzioni assimilabili alle molteplici evoluzioni del black metal atmosferico, conservando una ruvidezza in parte riconducibile agli anni Novanta.

Dai solchi di questo debutto traspare il desiderio di esplorare territori affini a quelli percorsi dagli Skyforest (tratteggiando ariose aperture melodiche dalle quali erompe una disincantata nostalgia) e dai Panopticon, passando per i Falls Of Rauros.

In Tome: 1 emergono un gusto compositivo di ispirazione “post-” e la ricerca di lievi contrasti che evocano il prog dei Dissona, dei quali fa parte il bassista Craig Hamburger. Oltre a portare avanti un progetto personale (Meadows Of Melancholy), il chitarrista e cantante Elijah Cirricione collabora con In Autumnus e Mouth Of Sauron. Alcuni tratti stilistici di questi progetti ricorrono in “Orchid’s Reverie” e tra le note nostalgiche di “Vale Amor” (As I stand under your feet, your name is safe within me, my queen and my only dream), i cui onirici break acustici infondono calore a un album dove predominano passaggi efferati e laceranti linee vocali.

La produzione mette in evidenza i contrasti emotivi riversati, oltre che nella musica, tra le parole con le quali ci si congeda in “Destined For Solitude” (This shiver, the last of my days. …), lasciando che una segreta inquietudine si insinui tra le pieghe di una più diffusa sensazione di pace.