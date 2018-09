Discomfort Dispatch 8 (al Mikasa di Bologna) e Discomfort Dispatch 9 (al Mercato Sonato di Bologna): tra gli altri suoneranno Luca Mai, Bruno Dorella, Nicola Manzan…

Riceviamo e pubblichiamo.

Mikasa, domenica 23 Settembre

DISCOMFORT DISPATCH #8

Discomfort Dispatch è un festival itinerante DIY che si propone di far interagire coppie di artisti mai confrontatisi prima. Un’ibridazione spontanea e incontrollata che nasce dall’incontro naturale e istantaneo tra 15 artisti provenienti da background differenti.

3 ore di improvvisazione radicale elettronica, free jazz, noise al Mikasa

Le formazioni sono state scelte secondo criteri di compatibilità fra le sonorità dei singoli artisti, cercando di associare stili e strumenti difficilmente combinabili per trovare nuovi modi di interazione artistica e territorializzazione dell’ambiente sonoro.

Discomfort Dispatch supporta la sperimentazione estrema e le gioie dell’acufene.

Discomfort Dispatch è per il declino del mercato della musica.

Inizio 18:30

Powered by Discomfort Dispatch & Bologna Noi$e Mafia

Line up:

20

BOMI KIM (sibaQ) – Live Electronics

JACOPO MITTINO (52-Hearts Whale) – Live Electronics

NICOLA VINCIGUERRA (Fecalove) – Electronics

20:30

LAURA AGNUSDEI (Julie’s Haircut) – Sax

DIEGO D’AGATA (Testadeporcu) – Bass

FRA ZEDDE (TONTO) – Drums

21

GIULIA VALENTI (Unprofessional) – Live Electronics

BENJAMIN WHITEHILL– Guitar

21:30

GUAJETERN

Utku Tavil – Drums

Mario Gabola – Sax

22

HEAVEN

Ole Mofjell – Drums

Henrik Melbye – Sax

22:30

FRANCESCO GIOMI – Live Electronics

KAZEHITO SEKI – Vocals

23

CARLO MARRONE (Murder) – Guitar/Live Electronics

PAOLO GAIBA RIVA (PGR) – Live Electronics

23:30 – DDJ SETS

Dolphin Samplestretch Massacre (Troglonoise)

Unprofessional (Hardcore Lo-fi)

Ingresso: 5€

Ingresso riservato con tessera Aics (La tessera si può fare comodamente sul posto)

Free Impro Festival, 4/11/2018

Mercato Sonato, Via Tartini 3, Bologna

Apertura 19

Francesco Zedde, con il supporto di Mercato Sonato e Bluering Orchestra, presenta la nona edizione di Discomfort Dispatch.

L’evento nasce dall’idea di combinare musicisti provenienti da diverse formazioni, con il fine di generare momenti di interazione performativa tra musicisti che prima dell’esibizione non hanno mai collaborato o suonato assieme. Prendendo metodo e stile dalla scena impro, noise, elettroacustica e della sound art, il festival si propone di indagare le ibridazioni spontanee e incontrollate nell’incontro tra spazi, artisti e progetti.

La prima edizione del festival si è tenuta a Bologna il 16 marzo 2017, ha visto la partecipazione di 14 musicisti locali e stranieri e ha ottenuto una risposta entusiasta del pubblico e degli organizzatori. Da allora sono stati realizzati 8 eventi a Bologna e a Roma, Discomfort Dispatch ha accolto più di 150 musicisti ed è stato accolto da vari luoghi di diversa natura: XM24, Mikasa, Binario 69, Studio Sotterraneo, MicroBo.

La nona edizione si terrà il 4 Novembre al Mercato Sonato di Bologna, a partire dalle 19 per un totale di 7 concerti in duo e l’apertura speciale di Bluering Orchestra guidata da Tobia Bondesan.

Le formazioni sono state scelte secondo criteri di compatibilità fra le sonorità dei singoli artisti, cercando di associare stili e strumenti difficilmente combinabili per trovare nuovi modi di interazione artistica e territorializzazione dell’ambiente sonoro.

Discomfort Dispatch mina alla base l’antagonismo fra musica colta e punk, fra accademia e squat, facendolo deflagrare nell’unico luogo possibile: il palco

Discomfort Dispatch ha contenuti solo per sbaglio, ha profitti solo per dispetto, ha un collettivo e una dimora precisa ma solo per una sera, ha un linguaggio ma vorrebbe non averlo.

NO PARTY – NO MUSIC – NO ROCKSTARS – NO LOVE

Di seguito la lineup della serata…

19:30 – Opening a cura di

BLUERING ORCHESTRA

1//

PAOLO RAVAGLIA – Clarinet/Electronics

LUCA MAI (ZU) – Sax

2//

FRA ZEDDE (TONTO) – Augmented Drumset

LILI REFRAIN – Vocals

3//

TOBIA BONDESAN (BASEMENT) – Sax

ENRICO CERRATO (PETROLIO) – Electronics

4//

NARESH RAN (DIODRONE) – Vocals & Drones

BRUNO DORELLA (OVO) – Drums/Electronics

5//

NICOLA MANZAN (BOLOGNA VIOLENTA) – Violin

DAMIANO MEACCI (H725) – Live Electronics

6//

FRANCESCO GIOMI – Live Electronics

MASSIMO PUPILLO (ZU) – Bass

7//

PAOLO MONGARDI (ZEUS!) – Augmented Drums

RICCARDO GAMONDI (UOCHI TOKI) – Turntable