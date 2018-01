Il Discomfort Dispatch #4 avverrà a Bologna questo 28 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

DISCOMFORT DISPATCH #4

Free Impro Festival, 28/1/2017

Mikasa, Via Emilio Zago 14, Bologna

Francesco Zedde, con il supporto di COEMA e Einheit, presenta la quarta edizione di Discomfort Dispatch.

L’evento nasce dall’idea di combinare musicisti provenienti da diverse formazioni, con il fine di generare momenti di interazione performativa tra persone che prima dell’esibizione non hanno mai collaborato o suonato assieme. Prendendo metodo e stili dalla scena impro, noise, elettroacustica e della sound art, il festival si propone di indagare le ibridazioni spontanee e incontrollate nell’incontro tra spazi, artisti e progetti.

La prima edizione del festival si è tenuta a Bologna il 16 marzo 2017 e ha visto la partecipazione di 14 musicisti locali e stranieri e ha ottenuto una risposta entusiasta del pubblico e degli organizzatori.

La seconda edizione, il 26 maggio, ha visto la collaborazione del Ned Ensemble e l’incontro fra musicisti di spicco della scena bolognese e romana nella cornice dello Studio Sotterraneo al Pigneto

L’ultima edizione del 22 luglio si è svolta negli spazi dell’XM24 di Bologna con un successo inaspettato in termini di partecipazione.

Il prossimo dispaccio di disagio si terrà il 28 Gennaio al Mikasa di Bologna, a partire dalle 20:00 per un totale di 12 concerti + DJ set (a cura di Einheit).

Le formazioni sono state scelte secondo criteri di compatibilità fra le sonorità dei singoli artisti, cercando di associare stili e strumenti diffcilmente combinabili per trovare nuovi modi di interazione artistica e territorializzazione dell’ambiente sonoro.

Discomfort Dispatch supporta la sperimentazione estrema e le gioie dell’acufene.

Discomfort Dispatch è per il declino del mercato della musica.

NO PARTY – NO MUSIC – NO ROCKSTARS – NO LOVE

Evento Facebook

Di seguito la lineup della serata:

//1

Cosimo Ferrari – Electronics

Giacomo Guidetti (KA) – iPad

Giacomo Bertocchi (GOLFO MISTICO) – Winds

//2

Davide Bartolomei – Guitar

Jacopo Mittino (52-HEARTS WHALE)- Electronics

Edoardo Marraffa – Sax

//3

Giovanni Magaglio – Electronics

Valerio Maiolo – Electronics

//4

Francesco Tabanelli (TABACHE) – Electronics

Katarina Poklepovich (SO BEAST) – Vox, Electronics

Massimo Zaniboni – Sax

//5

Jacopo Bacci (LAOKOON) – Electronics

Daniele Lipparini (MURDOCH STATIC ORCHESTRA) – Throat/noise

//6

Fra Zedde (TACET TACET TACET)- Electronics

Toi Giordani (ZOOPALCO) – Acting

Filippo Cassani – Winds

//7

Nicola Vinciguerra (FECALOVE) – Electronics

Nicola Amato (ALASKAN PIPELINES)- Metallo

//8

Francesco Salmaso – Sax

Michele Quadri (SO BEAST) – Electronics

Abraham Sidney – Live painting

//9

Piovasco di Rondò (YOG TZE’) – Electronics

Sara Persico (RITUAL OF NAUGHT) – Vox, Electronics

//10

Mario Guida – Electronics

Filippo Giuffrè (LUTHER BLISSETT)- Guitar

Valeria Sturba (OoopopoiooO) – Electronics

//11

Damiano Meacci – Electronics

Manuele Marani (EL BRAMIDO NEGRO) – Double Bass

//12

Larry Luminari (PAPEROGA) – Guitar

Laura Agnusdei (JULIE’S HAIRCUT) – Tenor Sax

Riccardo Balli (DJ BALLI) – Electronics

DALLE ORE 1:00

EINHEIT DJset

Tabache, Maiolo, Bartolomei, Bonelli