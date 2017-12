Nuovo disco a febbraio 2018 per Frank Bretschneider: il video di “Mechanik”

Frank Bretschneider, classe 1956, nato cresciuto nella DDR, è tra le altre cose uno dei tre fondatori della raster-noton. L’etichetta berlinese Shitkatapult pubblicherà il 16 febbraio 2018 un suo album (Lunik), preceduto da un ep con due tracce dello stesso (Plastik / Mechanik). Lunik sarebbe influenzato da “San Francisco psychedelia, London underground, Berlin school (old & new), Krautrock from Cologne & New York minimalism”, in pratica la colonna sonora della vita di Bretschneider.