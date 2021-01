Diffondere la cultura del suono: la nascita del Forum del Collettivo Zeugma

Riceviamo e pubblichiamo.

Il giorno 28 Gennaio alle ore 21:00, in diretta dalle pagine Facebook di Good Vibes e Zeugma, il collettivo di sound artist presenta la nascita del Forum all’interno del proprio sito: collettivozeugma.it

L’obiettivo che il collettivo di artisti si prefigge da quando è nato – giugno 2020 – è quello di creare una rete di musicisti, curatori, organizzazioni che operano nel mondo della musica sperimentale per diffondere la cultura del suono. Durante questo incontro, condotto dalla curatrice e organizzatrice Giuliana Placanica, verranno raccontati gli obiettivi del Collettivo e si dirà come utilizzare il Forum nascente, che vuole essere un luogo virtuale di scambio e coesione per la realizzazione di nuovi progetti e non solo.

Emanuele Errante, Anacleto Vitolo, Francesco Giannico, Enrico Coniglio e Giulio Aldinucci desiderano far capire che si può costruire una nuova rete di persone che operano e cooperano per passione e per uno scopo comune che è l’educazione all’ascolto. Verranno riportati esempi virtuosi di festival e di diverse realtà del panorama musicale che non si sono fermate, ma reinventate spostando la loro programmazione totalmente online, andremo ad approfondire come questo tipo di fruizione sta modificando l’esperienza degli operatori del settore ma anche degli ascoltatori.

