Dicembre 2017 a Tetris: le prossime date

MER 06.12 – PSN Vol. XV: DUEL (sex, drugs, the occult and buckets of blood, USA)

Terza volta a Trieste per i Duel. Nati da una costola degli Scorpion Child, i texani trasportano l’ascoltatore in un vortice di proto-metal settantiano venato di blues, psichedelia e persino rock’n’roll, il tutto al servizio di anthem che entrano subito in testa.

VEN 08.12 – UFOMAMMUT [heavy psych/doom, AL] + BORGONAUT [doom, TS]

Questa leggenda della musica pesante italiana presenta da noi il suo ottavo album. Previsto biglietto di 10 Euro.

DOM 10.12 – TROPICAL TRASH [noiserock, US] + BRUTAL BIRTHDAY [noisepunk, IT]

Chi ha a casa dischi AmRep, Load Records e Riot Season deve assolutamente passare.

GIO 14.12 – ROMI’S NOT DEAD

Panificio Romi ovvero via Torino before it was mainstream. Mr. Towa e i ragazzi di Romi ricreano le atmosfere musicali di uno dei posti più amati di Trieste.

VEN 15.12 – TetrisDubClub: The Final Chapter

Serata con tutti i dj locali che hanno reso possibili le serie Tetris Reggae Showcase / TetrisDubClub: Rockers Dub Master sound system & DubKali aka MaxKali, Cannibal Se-lecter, Qwerty Dubs, ITALY in DUB, Mufajah Sound ft. Doctor Dejah.

SAB 16.12 – Licht und Blindheit: NOMOTION [southern gothic, UD]

Un live dei Nomotion è un’esperienza magica, il ritorno a una qualche cantina fumosa nelle periferie degli Stati del Sud, molti anni fa. Venite ad ascoltare le storie che racconta Johnny, fuori è buio, è dicembre, lasciatevi incantare.

DOM 17.12 – MERCATINO + BEAT ON ROTTEN WOODS AND THE LUMBERJACKS FROM HELL

Torna il nostro bazaar (si parte dale 17). In chiusura l’act più originale della città assieme a due misteriosi alleati, armati di banjo e basso.

VEN 22.12 – DANNY TREJO [hc, VE] + 360 FLIP [hc, VE]

Attingiamo ancora al serbatoio Venezia Hardcore. Questa sera hardcore old school, thrashcore e colpi di machete.

SAB 23.12 – OSWALDOVI [folk, IT/CZ] + HARAM [stoner/grunge, IT]

Finalmente riusciamo a farvi sentire le canzoni dolenti e viscerali di Andrea Rottin (uno dei fondatori del collettivo MadCap) e Katerina Malá.

In apertura la novità locale Haram.

VEN 29.12 – GRIME [sludge/doom, TS] + GLORY OWL [stoner rock, TS]

I primi sono appena tornati dal loro ennesimo tour in Europa, per la seconda volta in compagnia della leggenda -(16)-.

I secondi, con la nuova line-up, sono semplicemente at the top of their game.