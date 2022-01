DEISON, Magnetic Debris Vol.1 & 2 full album stream

Magnetic Debris, pubblicato in due volumi da Dissipatio Records, nasce dalla volontà di Deison (un passato nei Meathead e 25 anni di sperimentazione dietro le spalle) di recuperare e far assurgere a nuova vita, in forme diverse, materiale risalente anche agli anni Novanta, versioni rimaneggiate di brani, registrazioni accantonate, loop di pianoforte, improvvisazioni, il tutto riassemblato secondo l’estro del momento: in buona sostanza una carrellata di pietanze gourmet preparate a partire dai rimasugli, e chi frequenta determinate musiche può immaginare quanto l’operazione possa essere stata stimolante per il compositore friulano e quanto il risultato rischi di essere gustoso. Ve ne presentiamo oggi l’ascolto integrale in anteprima.

Magnetic Debris Vol.1&2 by DEISON