DEFACEMENT, Defacement

I Defacement nascono come progetto parallelo della band black metal olandese Deathcrush: ai fondatori Khalil e Ahmed si aggiunge il batterista Marco Dal Pastro (Earth And Pillars, Prison Of Mirrors).

Nel 2019 realizzano l’intenso Deviant: death metal espanso e dissonante, dinamico e allo stesso tempo con una precisa visione d’insieme, in grado di trasmettere per mezzo di un linguaggio musicale ricco quelle sensazioni di orrore e introspezione oggi rappresentate (anche) graficamente dall’illustratore Dusty Bryan Ray (chitarrista negli statunitensi Insectile).

Deviant era pervaso da una palpabile aura cosmica che andava a inserirsi persino nelle ritmiche: nel nuovo disco questa viene sviluppata (anche) al di fuori del dedalo doom death creato dai tre musicisti, in particolare nella serie di tracce con titolo “Limbo”. Da “Disenchanted”, invece, affiorano i frantumi di una malinconia sepolta lontano, visibili nei versi Dungeons so dark / A spiral leading beyond / Inner torture / A price of vision, mentre nella conclusiva “Wounded” le linee vocali laceranti di Brendan Sloan (Convulsing, ora Altars) tentano di dare un significato a quel vuoto incolmabile: Even with revenge as the only catharsis / Inner wounds can’t be undone.