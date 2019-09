Decima edizione per Forma (Udine e dintorni): a ottobre e novembre arrivano Moor Mother, Nkisi, Aki Onda e altria ancora…

Il ritorno di Forma. Se seguite questo link, scoprirete molti contenuti scritti da noi e legati alle precedenti edizioni del festival friulano (che ogni tanto sconfina).

FORMA FREE MUSIC IMPULSE, festival di musica e arti elettroniche, è il festival dedicato all’incontro delle arti visive con la musica, il cinema e le nuove tecnologie, che porta in Friuli e in Italia i progetti più interessanti e ricercati della scena mondiale, proiettando Udine come punto di riferimento all’interno del panorama internazionale, rispondendo alla necessità di sperimentare forme di espressione e riempiendo spazi con nuovi suoni e nuove immagini.

Un festival che, attraverso performance, workshop, visioni e ascolti, affronta in maniera organica e interdisciplinare la complessità delle relazioni tra l’uomo, la tecnologia e il territorio. Il festival si svolge nelle settimane a cavallo tra ottobre e novembre 2019, con un programma polifonico di concerti, cinema, performance, proiezioni, workshop e incontri distribuiti su sei comuni del territorio regionale, e con due anteprime a Parigi e a Londra e una terza a Tolmino.

Nel corso delle sue nove edizioni il festival è diventato una manifestazione di grande importanza all’interno del calendario nazionale grazie al suo carattere unico, alla qualità del programma e alla posizione geografica, capace di attirare nei prestigiosi spazi della città di Udine, ma anche delle altre località coinvolte, pubblico che arriva anche dalle vicine regioni, dalla Slovenia e dall’Austria per assistere ad anteprime nazionali.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero tranne dove indicato.

CONCERTI

Venerdì 4 ottobre, Venzone | Il giardino dei droidi custodi

Aki Onda

Venerdì 11 ottobre, San Pietro al Natisone | SMO

L’Impero della Luce

Sabato 19 ottobre, Udine | Teatro San Giorgio

in collaborazione con il Festival Contemporanea

Of Leonardo da Vinci: Elaine Mitchener – voce, danza / David Toop – musica, testi / Barry Lewis – film / Dam Van Huynh – regia

Sabato 26 ottobre, Udine | Auditorium Zanon [evento su Facebook] Jessica Ekomane – Nkisi – Moor Mother

Sabato 2 Novembre, Staranzano | Dobialab

Warrego Valles – Dj Marfox

INCONTRI

Venerdì 11 Ottobre San Pietro al Natisone | SMO

Johann Merrich – “Breve storia della musica elettronica e delle sue protagoniste”

VISIONI

Venerdì 18 Ottobre Udine | Teatro San Giorgio

in collaborazione con il Premio Darko Bratina

Proiezione del film “Shinjuku Boys” di Kim Longinotto