Deafkids: in ascolto “Mente Bicameral” dall’imminente Metaprogramação

I Deafkids hanno annunciato Metaprogramação, che sarà il loro terzo album, il primo a uscire per Neurot (15 marzo), e arriverà dopo la sorpresa Configuração Do Lamento.

Così dice di loro Steve Von Till…

I Deafkids sono una delle band più entusiasmanti che ho sentito da molto tempo a questa parte. Sono un viaggio irripetibile e psicoattivo tra poliritmi brasiliani, cantato ipnotico e punk grezzo e reiterato, e tutto suona come se echeggiasse da un’altra dimensione. È stata una fortuna avere l’opportunità di andare in tour con loro in Europa e in Brasile: è per questo che posso dire senza dubbi che sono qualcosa di nuovo ed esplosivo creato da qualcosa di vecchio e primario. La loro energia giovanile è contagiosa, mentre la loro saggezza e la loro profonda conoscenza del suono è superiore alla loro età. Nonostante siano rabbiosi e distorti, questi suoni sono medicinali, come una specie di Ayahuasca.Ti devi arrendere a loro per capire dove ti stanno portando.

“Do not allow yourself to be programmed”, scrivono i Deafkids.

Questa è “Mente Bicameral”.