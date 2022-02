Deaf Club: in ascolto “If You Eat a Rat, It Might Taste Good” dall’ep Bad Songs Forever

I Deaf Club sono diventati una presenza costante, forti di un suono che miscela furia e pulsioni sperimentali, voglia di scardinare le regole della forma canzone e un’attitudine iconoclasta mutuata dalle precedenti esperienze dei musicisti coinvolti. Non hanno faticato a farsi volere bene, grazie anche ad un disco come Productive Disruption su cui ci siamo soffermati di recente. In linea con il motto “batti il ferro finché è caldo” la band ha deciso di offrire al proprio pubblico l’ep Bad Songs Forever in uscita a maggio su vinile colorato per la label di casa Three One G e Sweatband Records. Il nuovo lavoro conterrà tre brani originali e una cover del brano dei Pixies “Broken Face”, a proposito del quale lo stesso Joey Santiago (chitarrista della band) ha espresso parole di apprezzamento: “Love it! Going to steal that Feedback Pedal Effect”.

Oggi i Deaf Club lanciano in anteprima uno dei tre pezzi originali, “If You Eat a Rat, It Might Taste Good”, a dimostrare ancora una volta come riescono a fondere insieme elementi presi a prestito da stili differenti per creare un suono che qualcuno ha già definito come futuristic sci-fi crust punk.

Preorder qui.