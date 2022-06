Deaf Club: il video di “If You Eat A Rat, It Might Taste Good”

I Deaf Club hanno deciso di condividere in anteprima esclusiva sulle nostre pagine anche l’ultimo video tratto dall’ep uscito su Three One G, Bad Songs Forever.

Questa volta tocca al brano “If You Eat a Rat, It Might Taste Good”, che già vi avevamo fatto ascoltare con largo anticipo e di cui ora vi offriamo il video curato da Dark Details e realizzati da Mike Manasewitsch e Becky DiGiglio.

La decostruzione della forma canzone da sempre nel DNA della band viene accompagnata qui dalla manipolazione dei volti dei musicisti, che si distorcono e mutano sembianze mentre scandiscono il testo del brano.

L’obbiettivo è quello di colpire l’ascoltatore con una visione al contempo disturbante e ipnotica, proprio come avviene con la scrittura di brani che riescono a combinare estremismo sonoro e melodie sghembe in una formula ormai caratteristica e riconoscibile.