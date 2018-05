Dead Congregation e altri allla terza edizione del Death Over Venice questo 9 giugno

Ci scrive l’organizzazione.

La terza edizione del Death Over Venice si terrà quest’anno sabato 9 giugno, come sempre al Novak di Scorzè, in provincia di Venezia.

Quest’anno gli headliner della rassegna saranno i greci Dead Congregation, titani dell’old school death metal più sinistro, per la prima volta in Veneto nella loro unica data italiana del 2018. Il festival vedrà anche il release party dei death/doomster Italiani Assumption, freschi di release con il loro Absconditus, pubblicato lo scorso aprile via Everlasting Spew Records & Sentient Ruin Laboratories, e una delle rare esibizioni annuali delle leggende dell’underground death metal italiano Voids Of Vomit. A completare il bill Hellish God, Chronic Hate, Blasphemous Noise Torment e Diabolical Minds.

Ingressi limitati a 200, è fortemente consigliato acquistare la prevendita al costo di 16 euro al seguente link.

Stampare la ricevuta d’acquisto e presentatela in cassa il giorno dell’evento.

Il locale è munito di aria condizionata e saranno disponibili cibo, bevande e gli stand distro della Everlasting Spew Records e Kolony Records insieme a quello di View From The Coffin, autore anche della locandina del festival.

Maggiori dettagli tra cui informazioni riguardanti trasporti ed hotel sono disponibili sull’evento Facebook ufficiale.