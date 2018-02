Il 2 marzo esce Clôture dei Darius per Czar Of Revelations e Cold Smoke Records. I Darius, di Friburgo, sono un quintetto post-rock/metal con tre chitarre in formazione. Quattro pezzi, venticinque minuti, semplicità, suoni scabri e soprattutto impattanti per una band che spazia in lungo e in largo per tutta la storia del genere che ha scelto di suonare.

