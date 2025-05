Sono famosissime le sessioni dal vivo di KEXP, l’emittente radiofonica di Seattle che rimane indipendente vivendo di vari tipi di contributi, comprese le offerte degli ascoltatori. Il canale YouTube di KEXP conta 3 milioni e mezzo di iscritti. Non c’è una lista e sono pochi gli italiani a esser passati di lì. Abbiamo trovato New Candys, Be Forest, Joycut, Populous e… Jovanotti.

A marzo è stata Daniela Pes a registrare una performance.