Dalila Kayros: il video di “Dragon Dream”

“Dragon Dream” è l’ultimo estratto da Transmutations [I] yin side della musicista e cantante sarda Dalila Kayros. Il brano si collega direttamente al titolo del disco, descrivendo una metamorfosi attraverso immagini evocative. È un processo doloroso, ma questo video di Dalila non è oscuro e inquietante, a differenza di altri del passato. Infatti è grazie al dolore insito nel contatto profondo (quasi una fusione) con il circostante – o con degli elementi primigeni, a seconda delle interpretazioni – che si può trovare l’uscita dal labirinto. Perdersi in ciò che è altro da sé, disfarsi, per poi ritrovarsi arricchiti di una nuova e più alta consapevolezza. Un cambiamento che non implica dimenticanza e cancellazione, anzi: c’è tutta una vita da raccogliere e portare con sé. Solo così possiamo forse prendere per mano noi stesse, lasciare spazio alla parola profonda e iniziare a sognare, smettendo di rispondere al sogno di qualcun altro.

Anche questa volta il video è costruito attorno a Dalila, all’espressività del suo volto e alla forza della sua presenza. È sulla sua pelle che prendono forma il labirinto e le squame del dragone, grazie all’opera della make-up artist Sofia Usai. Danilo Casti (che aveva già mixato e masterizzato il disco) non solo è l’autore della clip, ma anche della nuova versione del brano: un arrangiamento in direzione high-tech, la stessa a cui tendono le grafiche.