Dalila Kayros: il video di “Animami”

“Animami”, brano che dà il titolo al terzo album di Dalila Kayros, è uscito come singolo su tutte le principali piattaforme musicali (Bandcamp, Spotify) il 25 gennaio. Noi oggi vi presentiamo in anteprima il video come già accaduto in precedenza per quelli di “Polygons” e “Dragon Dream”, estratti da Transmutations [I] yin side, di cui vi aveva parlato in modo esteso Lucrezia Ercolani.

Per il nuovo album, in uscita ad aprile, Dalila Kayros ha unito le forze con Danilo Casti, che di esso ha curato la parte elettronica in studio e che sarà presente con lei anche dal vivo così per presentarlo al pubblico. Nelle parole della cantante:

Animami incarna i passaggi di un processo di trasformazione interiore, un viaggio dentro le profondità della mente, un’esplorazione nei luoghi bui della coscienza i cui contenuti nascosti riposano nell’ombra.