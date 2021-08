Dal 2 al 5 settembre a Terlizzi (BA) ci sarà il Silent Festival con Laura Agnusdei, Hoshiko Yamane, Corrado Nuccini, Xabier Iriondo, Emidio Clementi…

Riceviamo e pubblichiamo. Festival a ingresso gratuito.

Dal 2 al 5 Settembre si svolgerà la terza edizione del festival di musica e arti visive SILENT FESTIVAL. Il Festival, con ingresso gratuito, è organizzato e ideato da MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA) e realizzato con la direzione artistica di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e con la collaborazione di Apulia Center for Art and Technology e il supporto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia.

Con questa terza edizione si rafforza il percorso tra immagini e viaggi sonori. Si conferma l’obiettivo di promuovere, attraverso sonorizzazioni e spettacoli di musica dal vivo, il patrimonio storico cinematografico proponendo l’interazione tra pellicole di cinema muto e linguaggi musicali moderni sviluppando interesse per il pubblico alla scoperta di contenuti di inestimabile valore artistico. Quest’anno il festival ha iniziato il suo percorso con un progetto ambizioso che coinvolge 6 fra musicisti e producer internazionali.

Nel 2019, è nato Il progetto HER – Il Suono Della Puglia, che ha visto 4 ingegneri del suono girare la Puglia e registrare i suoni del territorio, i rumori, e i silenzi con una conseguente creazione di un archivio sonoro che racconta la regione.

Nel 2020, è stato chiesto a 6 artisti internazionali (Hoshiko Yamane, Bersarin Quartett, Outer, Benoît Pioulard, Message To Bears, Coliguacho) di produrre un brano partendo da uno o più suoni registrati con l’archivio di HER. Il risultato è una compilation di suoni concettuali, di flussi liquidi di natura elettroacustica nelle sue diverse sfumature, da trame meditative e ambientali a ritmiche più dinamiche che raccontano in maniera differente le sensazioni evocate dai suoni e rumori di partenza.

Ad aprile del 2021 è stato lanciato un bando per artisti visuali a cui è stato chiesto di dare una dimensione visiva alla produzione musicale, anche in una prospettiva di racconto del territorio pugliese. Le opere scelte saranno esposte nel corso delle quattro giornate del festival. La compilation è stata presentata in esclusiva attraverso un portale web interattivo in cui gli utenti hanno potuto navigare in 6 stanze, sonore e visive, ed accedere all’esperienza virtuale.

Il 2 e il 3 settembre ci sarà una sezione Educational composta da due parti: Kids e Pro.

Nella prima, animata da giovani appassionati, verrà musicato un cortometraggio di cinema muto selezionato dal Museo del Cinema di Torino. Nel secondo, un’orchestra digitale formata da producer e talenti del territorio, guidata da Laura Agnusdei, si occuperà di realizzare una colonna sonora per un capolavoro scelto sempre dal Museo del Cinema di Torino.

Sabato 4 settembre sarà il turno dell’ospite internazionale: il visual live, a cura di Kanaka, con la violinista e producer giapponese Hoshiko Yamane, membro dei Tangerine Dream e attiva come solista con il progetto elettroacustico Tukico. A seguire, Paolo Ruggiero, resident dj del MAT laboratorio urbano e infaticabile music digger, sarà al tavolo dei comandi per dare nuova linfa sonora al capolavoro di Robert Wiene, “Il gabinetto del dottor Caligari”. Dopo l’emozionante “Nosferatu” dell’ultima edizione, si cimenterà con il simbolo del cinema espressionista tedesco.

Il giorno conclusivo, ci sarà spazio anche per la produzione musicale inedita: il direttore artistico Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) guiderà un’inedita band per dare una colonna sonora a “Haxan”, il capolavoro di Benjamin Christensen. Il collettivo di musicisti sarà composto da Xabier Iriondo degli Afterhours, Emidio Clementi dei Massimo Volume e Karim Qqru degli Zen Circus.

Prima di ogni live, ci saranno delle talk con i vari ospiti del festival. Si partirà dal ricordo di grandi artisti contemporanei (Tony Allen, Jon Hassell, Jóhann Jóhannsson e Vic Chesnutt) per discutere e analizzare la scena musicale contemporanea. L’area merchandising dell’evento e lo spazio espositivo con le video-installazioni realizzate durante le residenze artistiche del Silent 2021 saranno visitabili ogni giorno all’interno dell’area dell’evento.

PROGRAMMA COMPLETO

2 Settembre

SILENT TALK

SILENT KIDS LAB con Pasquale Calò e Fabio Gesmundo sonorizzano “Come fu che l’ingordigia rovinò il Natale a Gregoretti” (Andrè Deed)

SILENT PRO LAB con Dario Tatoli (MAKAI) sonorizzano “Drifters” (Johan Grierson)

3 Settembre

SILENT TALK

LAURA AGNUSDEI & SILENT COLLECTIVE sonorizzano “Metropolis” (Fritz Lang)

4 Settembre

SILENT TALK

HOSHIKO YAMANE (Tangerine Dreams) visual live show con Kanaka

PAOLO RUGGIERO sonorizza “Il Gabinetto del dottor Caligari” di Robert Wiene

5 Settembre

SILENT TALK

CORRADO NUCCINI (Giardini di Mirò), XABIER IRIONDO (Afterhours), KARIM QQRU (The Zen Circus), EMIDIO CLEMENTI (Massimo Volume) sonorizzano “Haxan” (Benjamin Christensen)

Il festival è realizzato con il contributo del Comune di Terlizzi e della “Regione Puglia – dipartimento turismo, Economia della Culturale e Valorizzazione del Territorio” attraverso il suo programma di finanziamento “Programma Straordinario 2020 in Materia di Cultura e Spettacolo”.