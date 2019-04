DADUB / ENA, NUSUTH

Con questo 12” il duo composto da Daniele Antezza e Giovanni Conti continua il percorso intrapreso ormai da una decina d’anni. Dopo l’esordio per la Aquietbump del 2009 – ne parlavano già i loro amici Retina.it in sede di intervista – i due hanno licenziato un bel po’ di dischi per la italo-berlinese Stroboscopic Artefacts, mentre questo NUSUTH è prodotto dalla Holotone, che in catalogo ha anche il romano Franz Rosati. L’etichetta è proprio di Antezza, che aveva fatto uscire un paio di lavori interessanti in solo a nome Inner8 (il più corposo, però, era quello per la Undogmatisch). Un solo pezzo, riproposto pure con un mix diverso, in genere dice sempre poco, ma “NUSUTH” con l’aumentare degli ascolti assomiglia a uno stealth che plana minaccioso verso la radura senza mai perdere l’obiettivo, che rimane quello di volare basso ma di arrivare il più lontano possibile. Il remix a cura dell’ospite, il producer giapponese ENA, si avviluppa attorno a una spirale più perversa rispetto all’originale. Quelle ritmiche catramose e l’incedere affannoso e ossessivo, a conti fatti, donano alla traccia un altro vestito, rendendola quasi irriconoscibile. Missione compiuta.

HTNltd002 – NUSUTH by Dadub / Ena