CYNIC, Humanoid

Sciolti, non sciolti, non si sa. No, non sciolti, ma orfani di Sean Reinert, riecco i Cynic al cui timone resta Paul Masvidal. Perché proprio io a maneggiare questo singolo pezzo pubblicato digitalmente? Perché, intendo, proprio io che appartengo a quella odiosa categoria di snob musicali che con protervia affermano “era meglio il demo”. Chiariamo, i gruppi che costringono la mia ascrizione alla succitata categoria si contano sulle dita di una mano monca, ma già in tempi non sospetti, cioè il 1993, avevo ufficialmente cantato i difetti di Focus rispetto al demo del ’91. Dal quel momento in poi la voce di Paul Masvidal mi è sempre rimasta indigesta nel suo esulare dai growl, e nel caso di questo singolo si rasenta addirittura il raccapriccio. Non sono un purista del death metal, anzi, il vibrato della Patty Pravo dei tempi d’oro immancabilmente mi commuove, ma questa anonima insulsaggine alternative rock, perdonatemi tutti, non la sopporto. Messe le mani avanti in questo senso, musicalmente il pezzo è piacevole. Fondamentalmente è progressive rock dai suoni metal e dall’incedere magmatico e di una certa orecchiabilità, piacerà ai molti fanatici degli Animals As Leaders, ma, santi numi, quella voce… Almeno gli Animals As Leaders hanno la buona creanza di essere strumentali!

Humanoid by Cynic