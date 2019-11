CYANOBACTERIA & HÜBSCH, Are You An Orchid Or A Dandelion?

Francesco Gregoretti e Renato Grieco sono i Cyanobacteria e da tempo sono tra i protagonisti del giro improv-noise dell’area napoletana, il secondo è anche dietro l’interessante festival La Digestion. Carl Ludwig Hübsch è un trombonista tedesco con una più che ventennale carriera alle spalle: numerosi i dischi fatti uscire assieme a tanti protagonisti della scena improv europea, da Jaap Blonk ad Axel Dörner. I tre se ne escono con un cd (pubblicato dalla Toxo Records dell’amico Mimmo Napolitano/_SEC) che è una sorta di testimonianza alien-jazz, ma come suonata da incalliti noiser con la fissa per i tempi dispari: “Epiphyte” parte subito in quarta e il mal di testa è dietro l’angolo (è un buon segno, sia chiaro…), “Solanum” è sorda processione rumoristica piuttosto inquietante, mentre “Camellia” risulta una prova ostica dove percussioni, contrabbasso e rumorismi sono un tutt’uno, e l’ascolto si fa sempre più una sfida. Le musiche composte dai tre restano difficili da decrittare, ma se siete arrivati a conoscere i loro progetti precedenti, allora saprete benissimo dove di solito vanno a parare; per altri poveri malcapitati invece saranno dolori per le orecchie. Ho il vago sospetto che sia proprio questo il loro (sadico) intento.

Tracklist

01. Epiphyte

02. Calotropis

03. Solanum

04. Camellia

05. Silene Acaulis