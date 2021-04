CULT OF TERRORISM & TESTING VAULT, Protected

Testing Vault e Cult Of Terrorism sono due nomi ancora in ombra, conosciuti però da chi prova a seguire l’underground italiano, nello specifico la zona dark ambient, post-industrial, noise e simili. Questa volta tocca a DioDrone pubblicare su cassetta una loro collaborazione di quasi quaranta minuti. Ho cercato a lungo di capire quali potessero essere dischi con cui mettere a confronto Protected per dare un’idea a chi legge di cosa stesse ascoltando, ma la prima buona notizia di questo pezzo è che non ce ne sono. Sì, è un album atmosferico e sì, l’ambientazione è tutto tranne che solare e ariosa, dunque siamo stufi di sentirne, ma questi due almeno non imitano nessuno. L’introduzione e “Hours” sono angoscianti grazie a pochi, semplicissimi escamotage. Se fossimo al cinema, i bordoni sfinenti di “Sun” varrebbero quasi da soli il prezzo del biglietto: si tratta di roba che ti trascina giù all’Inferno, se non la sai gestire. Ci sono a mio avviso dei tempi morti inaccettabili nel resto del disco, dunque siamo – come spesso succede in questi ambiti – di fronte a lavori che mettono in mostra un potenziale (da sempre visibile in Testing Vault), mentre sarebbe ora di cacciare fuori qualcosa che funzioni dal primo all’ultimo minuto. Erano 50 cassette, se ne sono già andate nel momento in cui schiaccio il tasto “pubblica”: bene, ma si può fare ancora meglio.

