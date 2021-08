CROSS VAULT, As Strangers We Depart

In passato ci si è occupati di diversi album nei quali comparivano alcuni membri dei Cross Vault, band tedesca autrice di Spectres Of Revocable Loss (2014) e The All-Consuming (2015). La loro sezione ritmica comparve infatti anche su Heathen Witchcraft degli Angel Of Damnation e Niklas (voce) realizzò in quegli stessi anni un album a nome Latitude Egress (To Take Up the Cross). In seguito a quegli album, pubblicò l’ep Miles To Take (2016), la cui ossatura era composta da due brani inediti e da una splendida versione (di fatto una ghost track non segnalata ufficialmente) di “The Weeping Song” di Nick Cave & The Bad Seeds. As Strangers We Depart giunge in un momento durante il quale si percepiva la necessità di ascoltare con calma anche solo una manciata di riff intrinsecamente malinconici. Il debutto dei Cross Vault (pubblicato da Eyes Like Snow, divisione della nota Northern Silence Productions), presentava cinque brani inediti e una riuscita reinterpretazione di “Footprints” dei Warning, formazione irrinunciabile per gli appassionati di sonorità decadenti e allo stesso tempo intrise di un’intima propensione verso il futuro. Non è dunque accidentale che all’interno di questo terzo album vi sia una riflessione tanto personale quanto riconducibile all’esperienza di molti di noi:

About the struggle of opposing forces, the detaching from the world of appearances, its shallow ideas and the realisation of self. An ode to the beauty of transience and the sentiments of a wistful but serene melancholy.

Dedicated to a home that never was.

Il secondo episodio incluso (“The Unknown Rewinds”), è introdotto dall’utilizzo dello zither e trae ispirazione dalla vita e dalle opere di Carlo Levi (1902-1975), del quale “Cristo si è fermato a Eboli” è ampiamente conosciuto in Italia e a cui il chitarrista G. (di origini lucane) ha dedicato diverse canzoni. La copertina stessa di As Strangers We Depart è stata disegnata da Rebecca Weik (in arte Wæik) traendo spunto da una foto scattata da G. a Matera durante il 2017. Del primo singolo “Gods Left Unsung” è stato realizzato un lyric video che mette in evidenza quanto il messaggio che i Cross Vault intendono trasmettere ricopra un ruolo centrale nella realizzazione della musica e di quegli aspetti (talvolta erroneamente definiti collaterali) come la veste grafica degli album.

I sette brani di questo disco riprendono il percorso intrapreso con Spectres Of Revocable Loss e il contributo da parte di nuovi musicisti (in origine la band era un duo) non ne snatura lo stile, intensificandone anzi le inflessioni neo-folk (derivanti essenzialmente dalle linee vocali di Niklas e dai sognanti passaggi acustici già tipici dei dischi passati). Risulta arduo identificare degli elementi di innovazione in una proposta che appariva completa anche agli albori di una discografia esigua, ma di spessore. Qui vi sono diversi momenti di una profondità tale da offuscare quanto realizzato anni fa. Se non fosse che anche riascoltando quegli album si percepisce una sensazione di infinita nostalgia per qualcosa che si sarebbe potuto (o dovuto) vivere e che pare ancora beffardamente inafferrabile, As Strangers We Depart parrebbe un album irripetibile. In realtà, è questa band a essere speciale…