Crippled Black Phoenix: il video del nuovo pezzo “Great Escape (Pt 1)”

Ci siamo già occupati in passato degli inglesi Crippled Black Phoenix di Justin Greaves (già batterista di Iron Monkey ed Electric Wizard, qui come sempre a una varietà di strumenti). Season Of Mist ci ha chiesto di lanciare il video di “Great Escape (Pt 1)”, tratto dall’album Great Escape in uscita il 14 settembre 2018, e noi ne siamo onorati.

Tracklist

01. You Brought It Upon Yourselves (3:43)

02. To You I Give (9:22)

03. Uncivil War (pt I) (2:50)

04. Madman (4:51)

05. Times, They Are A’Raging (11:58)

06. Rain Black, Reign Heavy (5:58)

07. Slow Motion Breakdown (4:34)

08. Nebulas (5:35)

09. Las Diabolicas (3:49)

10. Great Escape (pt I) (7:36)

11. Great Escape (pt II) (13:03)

Bonus tracks

12. An Uncivil War, Pt. I & II (8:36)

13. Hunok Csataja (7:41)

Line-up

Justin Greaves – batteria e percussioni, chitarre, basso, campionamenti, backing vocals

Ben Wilsker – batteria

Daniel Änghede – chitarra, backing vocals.

Jonas Stålhammar – chitarra

Tom Greenway – basso

Mark Furnevall – synth, Hammond, backing vocals

Helen Stanley – piano, synth, backing vocals, tromba

Belinda Kordic – voce, percussioni