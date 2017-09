Cosa succederà a Bruma Vol. III (Pistoia)

Riceviamo da Bruma e diamo notizia.

Bruma Vol. III

Jarboe, Father Murphy, Mohammad, Nàresh Ran, Ovo Handmade Market, Continuo. Teorie, pratiche e visioni dell’ascolto.

13-18 Ottobre 2017

Chiesa di San Biagino, Via Degli Archi 16, Pistoia

Ritorna per la terza volta il Bruma Festival, la manifestazione culturale nata nel 2015 con l’obiettivo di creare un crocevia tra le diverse realtà artistiche contemporanee e i luoghi celati nel centro storico della città di Pistoia.

Dopo l’esordio del Vol. I negli spazi del Melos (novembre/dicembre 2015) e il recente Vol. II nella splendida Chiesa di San Michele in Cioncio (maggio/giugno 2017), il festival giunge alla sua terza edizione proponendo, all’interno della Chiesa di San Biagino, la performance del musicista fiorentino Nàresh Ran in apertura al duo greco Mohammad e un esclusivo triplo set ad opera dei nostrani Father Murphy e della storica ex voce degli Swans, Jarboe.

In quest’occasione, oltre alla regolare proposta musicale, Bruma Vol. III amplia il programma integrando Ovo Handmade Market, un mercatino dedicato a produzioni artistiche, e una data della rassegna Continuo, un progetto volto a promuovere e a diffondere la cultura e la pratica dell’ascolto.

OVO HANDMADE MARKET

Ovo Handmade Market è un mercatino di produzioni indipendenti. Nasce a Pistoia ed è alla sua prima edizione. Si svolgerà in concomitanza con la rassegna musicale Bruma Vol. III e sarà ospitato in uno spazio inconsueto, l’affascinante chiesa romanica di San Biagino, situata nel centro storico di Pistoia.

Ovo raccoglie artisti che con le loro idee ed i loro mezzi promuovono scelte creative: design, arte, illustrazione, editoria, abbigliamento, oggettistica formeranno un percorso suggestivo che permetterà al visitatore di scoprire oggetti unici.

CONTINUO. TEORIE, PRATICHE E VISIONI DELL’ASCOLTO

Continuo è un’iniziativa volta a promuovere e a diffondere la cultura e la pratica dell’ascolto, sensibilizzando e introducendo il pubblico ai temi del paesaggio sonoro e dell’ecologia acustica attraverso mostre, incontri, workshop e momenti performativi.

Continuo. Teorie, pratiche e visioni dell’ascolto è un progetto dell’Associazione Culturale Exti a cura di Nub Project Space, realizzato nell’ambito di Toscanaincontemporanea 2017 con il patrocinio del Comune di Pistoia, all’interno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 e in collaborazione con: Sobremesa, Fragment – Associazione Fotografica, Spazio Materia, Liceo Artistico P. Petrocchi e Il Chiostro.

Programma:

Venerdì 13 Ottobre, ore 21.30

Mohammad (Antifrost, PAN)

Nàresh Ran (Dio Drone)

Sabato 14 Ottobre, ore 15.00

Ovo Handmade Market – mercatino di autoproduzioni indipendenti

Domenica 15 Ottobre, ore 10.00

Ovo Handmade Market – mercatino di autoproduzioni indipendenti

Lunedì 16 Ottobre, ore 21.30

“Continuo. Teorie, pratiche e visioni dell’ascolto” con le performance live di Michele Abolaffio, Lorenzo Ballerini e Francesco Perissi

Mercoledì 18 Ottobre, ore 21.30

Jarboe (The Living Jarboe, Consouling Sounds)

Father Murphy (Flenser Records, Consouling Sounds)

L’ingresso a Bruma Vol. III è riservato ai soci NUB

Venerdì 13 Ottobre – Mohammad, Nàresh Ran: contributo + tesseramento 7 euro

Mercoledì 18 Ottobre – Jarboe, Father Murphy: contributo + tesseramento 10 euro

A causa dei posti limitati, per entrambe le serate sarà obbligatorio prenotare all’indirizzo mail prenotazioni@brumafest.it specificando nome, cognome, indirizzo mail e data della serata in questione.

L’ingresso per OVO Handmade Market e Continuo è gratuito.

Bruma Vol. III è un progetto ideato da NUB Project Space e Sobremesa con il patrocinio del Comune di Pistoia.