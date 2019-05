Cosa succederà all’Obscene Extreme 2019 (spoiler: sarà “punk as fuck”)

Dal 3 al 7 luglio si terrà la ventunesima edizione dell’Obscene Extreme. Il festival ceco è l’appuntamento più atteso da tutti i veri fan del grindcore e non solo: da anni è uno degli eventi estivi più importanti in tutta la musica estrema.

The New Noise ha raccontato le edizioni del 2012, 2014 e 2015.

La location, come da copione, è il Battlefield a Trutnov, pronto ad accogliere orde di grinders da tutto il mondo. Quest’anno sono stati confermati dei grandi nomi come Cannibal Corpse, Repulsion, Municipal Waste, Siege, Dropdead, Vitamin X, Rot, Suppression e molti altri. Come di consueto, la giornata del mercoledì sarà un festival a tema: quest’anno ci sarà il Punk As Fuck Fest, che come suggerisce il titolo è incentrato sul punk, con headliner GBH e Oi Polloi.

Scarey Store fa la prevendita del biglietto.

Qui sotto trovate in ordine alfabetico tutti i gruppi che suoneranno:

ABNORMALITY

ACCION MUTANTE

ACTIVE MINDS

ADACTA

ANTI-SYSTEM

BEATEN TO DEATH

BRADI CEREBRI ECTOMIA

BRUTAL SPHINCTER

BURST

BÜTCHER

CANNIBAL CORPSE

CARTILAGE

CATASROFY

CENOTAPH

CLITGORE

CORRUPT MORAL ALTAR

CRIPPLED FOX

CRUEL FACE

CRYPTIC VOID

ČLOVĚK V PLÍSNI

DARK HORSE

DERANGED

DISAVOWED

DROPDEAD

FECAL ADDICTION

FINAL EXIT

FORWARD

GORGASM

GUTSLIT

HOLY CO$T

HOW LONG?

IMPLORE

INSANITY ALERT

INSISTENT

INVIDIOSUS

LITTLE PUPPY PRINCESS

LOWLIFE

MAKKMAT

MILKING THE GOATMACHINE

MISERY INDEX

MR MARCAILLE

MUNICIPAL WASTE

NADIMAC

NEGATIVE APPROACH

NERVE GRIND

NOISEM

PARACOCCIDIOIDOMICOSISPROCTITISSARCOMUCOSIS

PODRIDO

PSYCROPTIC

PULMONARY FIBROSIS

PURULENT SPERMCANAL

REPULSION

ROT

SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH

SIEGE

SOBRAS DEL DESCONTENTO

STILLBIRTH

SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION

SUFFERING QUOTA

SUPPRESSION

TANTALUM

THE PUBLIC

UGRAKARMA

URTIKARIA ANAL

V.A.R.

VISCERA INFEST

VITAMIN X

VOMITORY

Punk As Fuck Fest:

GBH

FINAL FLAG

FLEAS AND LICE

INDIAN NIGHTMARE

MAR DE RABIA

N.V.Ú.

OI POLLOI

SCANDAL

TELEX 2019

WARHEAD