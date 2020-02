Cosa sappiamo del Frantic di quest’anno

Il Frantic Fest di Francavilla al Mare (CH) non si ferma e prova a crescere anche quest’anno (appuntamento previsto giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 agosto). Sono già stati fatti diversi annunci in più momenti, del resto nell’era dei social network ormai bisogna aver sempre qualcosa da dire, altrimenti la gente si dimentica di te): i nomi grossi per ora si direbbero quello dei Marduk, uno dei più importanti (e se possibile ancora più controversi dei loro simili) gruppi black metal di tutti i tempi e quello dei Godflesh (leggete la nostra intervista a Justin Broadrick). Subito dopo, un’altra black metal molto importante, anche se appartenente a un’altra “era” rispetto ai Marduk: gli americani Wolves In The Throne Room. Poi ancora i megatecnici Cattle Decapitation e i fuoriclasse della nuova ondata death metal Blood Incantation.

L’edizione si conferma più estrema delle precedenti, visto che gli altri annunci sono stati quelli di Exhumed, Gatecreeper, Wormrot, la leggenda hardcore DYS, Necrot, Naga e Nero Di Marte. Ci sono anche i Gold, al momento – visto appunto il contesto – delle mosche bianche per via della voce femminile e del mix sapiente tra post-punk e shoegaze.