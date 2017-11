Cosa Nostra: il video di “Stop Al Panico”

Nati nel 2000 e tornati attivi dopo una lunga pausa nel 2016, i Cosa Nostra rappresentano un ottimo esempio di come si possa rendere omaggio alla tradizione hardcore punk italiana con credibilità e passione, grazie a radici solide e un legame palpabile che ha portato la band ad ospitare sul proprio album nomi del calibro di Steno e Petralia. Tra l’altro il disco è uscito per una cordata di label che rappresentano un marchio di garanzia: Hellnation, Green Records e Assurd Records. Insomma, gli ingredienti per una ricetta da ristorante stellato della scena hc sono lì a disposizione degli intenditori e non servirebbe molto altro per spiegare la nostra scelta di presentare in anteprima queste immagini.

Basterebbe già questo, eppure c’è molto altro, ovverosia il pezzo scelto per il video e introdotto da tale Gopher D risponde al nome di “Stop Al Panico” degli Isola Posse All Star, uno dei brani storici della scena rap legata al circuito dei centri sociali, oltre che manifesto di una resistenza al degrado urbano e alla cattiva politica oggi ancora attuale come al tempo. Quasi non fosse passato un giorno, i problemi, le contraddizioni e le disillusioni presenti nelle città (nel caso specifico Bologna) sono ancora tutti lì e i Cosa Nostra hanno vita facile nel farsi perfetti latori di un messaggio di resistenza che non può e non deve restare inascoltato.

Il brano farà parte di un lavoro in uscita a breve per Assurd Records, che affiancherà quattro cover a tre brani originali.

Buona visione.