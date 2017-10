Cosa accadrà quest’anno al Sonic Somatic di Firenze.

Riceviamo da Sonic Somatic e pubblichiamo.

Sonic Somatic

Firenze, 5 > 8 ottobre 2017

TERZA EDIZIONE

Centro Commerciale di San Donato, Novoli

Dal 5 al 8 ottobre, nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2017, torna a Firenze SONIC SOMATIC, festival dedicato alle arti visive e alla produzione musicale contemporanea.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

dalle 18.30 alle 20.30 Piazza del Centro Commerciale di Novoli

ELECTRICAL WALKS

Christina Kubisch

PERFORMANCE

3 repliche (ore 18.30 – 19.15 – 20.00)

Considerata tra i pionieri della sound-art, l’artista tedesca Christina Kubisch presenta per la prima volta a Firenze le sue Electrical Walks. Il pubblico, dotato di speciali cuffie, è accompagnato dall’artista in una passeggiata sonora in grado di rilevare i fenomeni elettromagnetici celati ai nostri occhi.

SU PRENOTAZIONE

ore 18.30 – 20.30 Spazio Sfitto, Piazza Ugo di Toscana n. 27

DESERT BLOOM

Peter Kutin, Florian Kindlinger e Christina Kubisch

VIDEOINSTALLAZIONE

Girato interamente a Las Vegas, Desert Bloom nasce dalla collaborazione tra Christina Kubisch e il duo di artisti e compositori austriaci Peter Kutin e Florian Kindlinger. Il film è un’affascinante esplorazione visiva e sonora nell’oasi luminosa che sorge nel mezzo del deserto del Mojave.

ore 21.30 Spazio XL, Centro Commerciale di Novoli

DETECT

Sync (Marco Monfardini)

PERFORMANCE AUDIO/VIDEO

Detect è una performance audio e video site-specific creata a partire dalle frequenze normalmente non udibili all’orecchio umano. Monitoraggio, rilevamento e registrazione dei suoni caratterizzano la performance durante la quale Marco Monfardini rivela al pubblico l’inudibile che circonda il complesso di San Donato.

ore 22.30 Spazio XL, Centro Commerciale di Novoli

RUST LIVE SESSION

Pietro Michi [FossaDelRumore]

LIVE DJ SET

Rust Live Session è un viaggio alla scoperta del noise, un’esplorazione sonora delle sue metamorfosi. Fra musica industriale e noise, il set di Pietro Michi riattiverà (aka FossaDelRumore) attraverso il suono il passato industriale del quartiere di San Donato. Rust fa parte di una serie di mix e sessioni prodotte da Pietro Michi per Radio Papesse.

Tutti i mix della serie si possono ascoltare su radiopapesse.org

VENERDÌ 6 OTTOBRE

ore 15.00 – 20.00 Piazza del Centro Commerciale di Novoli

ELECTRICAL WALKS

Christina Kubisch

PERCORSO SONORO IN CUFFIA

Le Electrical Walks sono passeggiate sonore ideate dall’artista Christina Kubisch che offrono una nuova esperienza sonora dello spazio urbano. I visitatori, dotati di una mappa e di speciali cuffie che amplificano le frequenze emesse dai dispositivi che ci circondano.

dalle 19.30 alle 20.00 Spazio XL, Centro Commerciale di Novoli

VUOTI

Radio Papesse

SESSIONE DI ASCOLTO GUIDATA

Lo spazio pubblico e i vuoti urbani, i paesaggi post-industriali e le architetture utopiche sono oggetto di interessanti investigazioni e narrazioni sonore. L’archivio di Radio Papesse ne accoglie alcuni esempi e, in risonanza con gli spazi ancora vuoti del Centro Commerciale di Novoli, ne propone una selezione.

ore 18.00 Virgin Active, Centro Commerciale di Novoli

T.REX* T.RAINING TO DANCE

Strasse

PERFORMANCE

T.REX è una performance pensata per gli utenti del Centro Virgin Active e a chiunque voglia aggregarsi. T.REX è un allenamento pubblico guidato da due performers e animato da colonna sonora mixata dal vivo: un riscaldamento fisico che ha lo scopo di preparare il corpo al ballo.

SU PRENOTAZIONE (si consiglia di indossare un abbigliamento comodo)

dalle 18.30 alle 23.00 piazza Ugo di Toscana n. 27

DESERT BLOOM

Peter Kutin e Florian Kindlinger

VIDEOINSTALLAZIONE

dalle 20.30 alle 23.00 piazza Ugo di Toscana n. 24

A TEXTURAL JOURNEY

Josefin Vargö e Ayhan Aydin in collaborazione con Johannes Burström

INSTALLAZIONE DEGUSTATIVA

A Textural Journey è un’installazione degustativa che unisce l’esperienza del cibo al suono. Un percorso in più tappe tra cibi dalla consistenza e sapore diverso tra loro ai quali viene associato uno specifico suono.

SU PRENOTAZIONE

SABATO 7 OTTOBRE

dalle 11.00 alle 13.00 Unicoop, Piazza del Centro Commerciale di Novoli

dalle 16.00 alle 18.00 Unicoop, Piazza del Centro Commerciale di Novoli

TASTE THE CHANGE OF FREQUENCIES

Josefin Vargö e Ayhan Aydin in collaborazione con Johannes Burström

WORKSHOP

Taste the Change of Frequencies è un’esperienza che coniuga gusto e suono, facendo scoprire agli ospiti come quest’ultimo possa alterare l’esperienza del gusto stesso. Indossando delle cuffie, le persone sperimentano la relazione tra le frequenze sonore e le modalità con cui queste intervengono sul sapore di ciò che stanno assaggiando.

dalle 15.00 alle 20.00 Piazza di San Donato

ELECTRICAL WALKS

Christina Kubisch

PERCORSO SONORO IN CUFFIA

dalle 15.00 alle 20.00 Spazio XL, Centro Commerciale di Novoli

VUOTI

Radio Papesse

INSTALLAZIONE AUDIO

dalle 18.30 alle 20.00, Spazio sfitto, piazza Ugo di Toscana n. 27

DESERT BLOOM

Peter Kutin e Florian Kindlinger

VIDEOINSTALLAZIONE

ore 21.00 Ristorante 100 Montaditos, Centro Commerciale di Novoli

ALL BLUE EVERYTHING

Roberto Fassone

PERFORMANCE AUDIO/VIDEO

All Blue Everything è una performance audio e video che raccoglie in un collage elaborato e frenetico materiali video trovati online e una compilation dei migliori brandi del 2016. La performance è la storia di un ragazzo che non sa cantare. Si consiglia caldamente al pubblico di ballare e divertirsi.

DOMENICA 8 OTTOBRE

dalle 15.00 alle 20.00 Piazza del Centro Commerciale di Novoli

ELECTRICAL WALKS

Christina Kubisch

PERCORSO SONORO IN CUFFIA