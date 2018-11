Contemporarities 2018 a Milano: dal minimalismo italiano antiaccademico a Pinocchio… passando per i videogiochi

Riceviamo e pubblichiamo.

Terza edizione a Milano per il festival di Santeria e 19’40” che indaga l’ibridazione tra strumenti acustici, amplificati e immagini.

“Contemporarities rompe le gerarchie culturali tra ciò che è colto e ciò che non lo è, e tutto galleggia in un’apparente assenza di gravità: all’interno della rassegna coesistono con disinvoltura musiche suonate su partitura, atteggiamenti filologici, trascrizioni e sabotaggi. Il tentativo è quello di consegnare a un tempo futuro la definizione di “classicità” lasciando sospesi nel presente tentativi di cristallizzazione, idolatria o intoccabilità”.

Enrico Gabrielli

Tre appuntamenti distinti dedicati ad ambiti e mondi all’apparenza lontanissimi: il minimalismo italiano anti-accademico, la musica per videogiochi e la favola sonora di Pinocchio.

PROGRAMMA:

25 novembre – h. 18

Anti-minimalismo Italiano

Franco Battiato (1945)

L’Egitto prima delle sabbie (1978), per pianoforte

Franco Donatoni (1927-2000)

Lumen (1975), per ottavino, clarinetto basso, viola, violoncello, celesta e percussioni

Paolo Castaldi (1930)

Scale (1970), trascrizione per flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e vibrafono

Giacinto Scelsi (1905-1988)

L’Âme Ailée (1973), per violino solo

Fulvio Caldini (1959)

Synchronia in quartetto op. 80/b (2001), per clarinetto, violoncello, pianoforte e marimba

Alvin Curran (1938)

Saltando in Padella (2005), for any instrument

9 dicembre – h. 18

Arcade Music

Tim and Geoff Follin (1970)

Ghouls ’n Ghosts Soundtrack [C 64 version] (1988):

Introduction

1st stage: Cemetery of the Executions and Floating Island on the Lake

2nd stage: Village of the Ruin and City in Flames

4th stage: Cave of the Crystals and Descent into the Abyss

5th stage: Castle of Loki / Lucifer

Paul Hindemith (1895-1963)

7 Stucke für drei Trautonium (1930)

Chino “Goia” Sornisi (1892-1968)

Un Petit Train électronique de Plaisir – Encore de memento

16 dicembre – h. 18

Pinocchio!

Fiorenzo Carpi (1918-1997) musiche dello sceneggiato RAI (1972) e letture dal testo di

Carlo “Collodi” Lorenzini (1826-1890)

Con la voce recitante di Francesco Bianconi e i disegni dal vivo di Olimpia Zagnoli