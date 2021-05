Collettivo Minus: il video di CASA BASE #3 (Simone Faraci e Niccolò Salvi)

Torniamo su Slowth Records, etichetta “sperimentale” italiana attiva da poco. Il 18 giugno 2021 Slowth pubblicherà CASA BASE del Collettivo Minus, un progetto – ispirato ovviamente dal baseball – che vede questi musicisti improvvisare… a distanza, a causa dei vari lockdown imposti dalla pandemia iniziata sempre nel 2020. I pezzi del disco sono quattro: ciascuno di essi vede due musicisti in veste di “lanciatore” e “battitore”. Noi facciamo l’anteprima di CASA BASE #3, che vede Simone Faraci (sintetizzatori, campionatore) contro Niccolò Salvi (sintetizzatore). Se non avete ancora capito, questi due si sono videochiamati per improvvisare insieme, con tutti gli ostacoli che si possono immaginare. A sentire il pezzo, viene il sospetto che anche gli Autechre facciano così per ottenere i loro ritmi apparentemente irregolari.