Colin Stetson per l’anteprima Jazz is Dead 2019 (4 aprile 2019, Torino)

Colin Stetson al Circolo della musica

Anteprima Jazz is Dead 2019

Giovedì 4 aprile 2019 ore 20:00

Nell’ambito della rassegna “Non abbiamo bisogno di parole”, nella splendida cornice del nuovo Circolo della musica, neonato progetto del Circolo dei lettori, si inserisce l’anteprima del festival Jazz is Dead con Colin Stetson.

Colin Stetson è nato e cresciuto ad Ann Arbor, ha trascorso un decennio a San Francisco e Brooklyn affinando il suo formidabile talento come suonatore di strumenti a fiato, per poi stabilirsi a Montreal nel 2007. Nel corso degli anni ha lavorato a lungo in live e studio con un’ampia gamma di band e musicisti tra cui: Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, Bill Laswell, Evan Parker, The Chemical Brothers, Animal Collective, Hamid Drake, LCD Soundsystem, The National, Angelique Kidjo, Fink e David Gilmore. Le sue frequenti apparizioni sui palcoscenici di SXSW, All Tomorrow’s Parties e le innumerevoli tappe nel circuito dei jazz festival internazionali hanno solidificato la sua reputazione di artista versatile e virtuoso, che dialoga con un pubblico internazionale.

Per l’occasione, Stetson sarà affiancato in apertura dal chitarrista e compositore di ricerca nostrano Paolo Spaccamonti, che annovera collaborazioni di prestigio con Emidio Clementi (Massimo Volume), Mombu e Jochen Arbeit (chitarrista dei seminali Einstürzende Neubauten), per citarne alcuni.

Jazz is Dead è il festival di ARCI Torino dedicato alle sonorità sperimentali avant jazz, free, stumentali e post-minimaliste, che a maggio tornerà per il terzo anno. Fresco del successo delle scorse edizioni, è lieto di inserirsi nell’autorevole contesto del Circolo della musica, con il suo primo assaggio musicale. Colin Stetson pare riassumere la logica concettuale che risiede dietro alla ricerca della direzione artistica dell’intero festival 2019… Staremo a sentire!

Circolo della musica – ex Maison Musique, via Rosta 23, Rivoli

Servizio di navetta gratuita Torino-Rivoli A/R

il Circolo della musica è un progetto di Fondazione Circolo dei lettori, sostenuto dalla Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Rivoli

Ticket € 10

Prevendite disponibili a breve.

