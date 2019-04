Coilguns: nuovo video (“Wind Machines For Company”) e nuovo tour

Avevamo già lanciato un video dei Coilguns qualche tempo fa, approffittandone per recensire Millennials, che ci eravamo lasciati scappare.

Ora è tempo per loro di un nuovo giro per l’Europa (tra l’altro insieme ai Wrong), Roadburn compreso. Per quanto riguarda le date italiane, ci sono ancora un paio di punti di domanda. Magari questo post accenderà una lampadina nella testa di qualcuno.

12/04/19 Tübingen (D) @ Eppelhaus

13/04/19 Essen (D) @ Cafè Nova

14/04/19 TIlburg (NL) @ Roadburn Festival

15/04/19 Kiel (D) @ Alte Meierei

16/04/19 Dresden (D) @ Chemiefabrik

17/04/19 Prague (CZ) @ 007 Strahov

18/04/19 Budapest (HU) @ Dürer Kert

19/04/19 Ljubljana (SLO) @ Orto Bar

20/04/19 Luzern (CH) @ Sedel

21/04/19 Carpi (IT) @ Ekidna

22/04/19 Torino (IT) @ TBA

23/04/19 TBA

24/04/19 Milano (IT) – Cox18

25/04/19 Düdingen (CH) @ Bad Bonn

26/04/19 Delémont (CH) @ SAS

27/04/19 Karlsruhe (D) @ Dudefest

28/04/19 Amiens (F) @ Froid Nuke

29/04/19 Nantes (F) @ Le Ferrailleur

30/04/19 Paris (F) @ Espace B

1/05/19 Liege (B) @ La Zone

2/05/19 Nijmegen (NL) @ Doornroosje

3/05/19 Kortrijk (B) @ The Pit’s

4/05/19 London (UK) @ Desert Fest

5/05/19 Bruxelles (B) @ Magasin 4