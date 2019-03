CNJR: in ascolto “ISV” e “MSS” da WSTLND

WSTLND è l’album di debutto di CNJR, in arrivo per Future Archive Recordings il 7 giugno 2019. “ISV” e “MSS” sono i primi due pezzi in ascolto. Di “ISV” abbiamo anche il video, creato da Victor Ferreira (Sun Glitters): nelle intenzioni dell’autore vorrebbe essere un “collage astratto che esplora l’attrito tra umanità e tecnologia, uomo e macchina, progresso e sopravvivenza”.

Quando CNJR (kon-jer) nella sua biografia scrive che il suo progetto fonde retro synthesizers, dark cinematic science fiction themes, post-rock, electronic music, IDM, synthwave, darkwave, downtempo, instrumental hip-hop forse esagera ma non manca il bersaglio: come si capisce da questi due pezzi, non starebbe male in tour con Perturbator, ma dalla sua ha un maggiore eclettismo e meno strizzate d’occhio ruffiane al passato.