Cineteca Atomica Garigliano in festa! Il 20 agosto c’è il sesto evento benefit

Riceviamo e diamo notizia.

Domenica 20 agosto, presso il Castello Medievale di Itri (LT), Associazione Culturale La C.A.GA. e Brigadisco Records presentano la sesta edizione dell’evento benefit C.A.GA. Fest.

Si parte alle 18 con la seguente lineup:

Sdang! (BS) + Colin Edwin (UK)

Duo math-rock/sludge composto da Nicola Panteghini e Alessandro Pedretti in tandem con Colin Edwin (Porcupine Tree).

San Leo (RN)

Duo post-rock/kraut chitarra-batteria ispirato dall’esoterismo medievale, dall’alchimia, dalla forza primordiale degli elementi naturali.

Palmer Generator (AN)

Band a conduzione famigliare dalle sonorità a metà strada tra la mistica psichedelica e la violenza hardcore. Muri di suono densi, vibrazioni allucinogene, solide martellate ed echi sospesi.

Zenden San (CR)

Duo formato da Alessandra Fiorini alla batteria e Fabrizio Giovampietro al basso: strutture complesse tra sonorità noise e funk con sporadici e improvvisi slanci melodici.

But Non For (BO)

La band non ha fotografie né materiale audio disponibile: trattandosi di un progetto inedito, è stato richiesto un assoluto riserbo, sì da valorizzare l’esordio sul palco del C.A.GA. Fest.

Dj set di Alessandro Pannone (LT)

Funk, Disco, Soul e tutto il filone che va dagli anni ‘70 fino ad arrivare all’House Music dei primi ‘90.

Area artigianato:

Mo

ArtheTeka

B-Deny

Centore Lab

Butterly’s Creation

Manumani

Danno Spaces

Shanti Design

