CHUMBO, Chumbo

Cosa aspettarsi da una band brasiliana che si chiama piombo e (nel 2021) si presenta con una cassetta sulla cui copertina aleggia una non ben identificata figura ricoperta di borchie, intenta a forgiare una chitarra elettrica su di un’incudine… e con sullo sfondo delle fiamme? Non so voi, ma io personalmente sento… profumo di metallo! Il cantante Rodolfo “Aço Selvagem” Paes afferma orgoglioso che le loro canzoni parlano di non accettare ciò che il sistema impone e questo debutto (di fatto un album intero) contiene brani con titoli come “Você Contra o Mundo”, “Rock De Alta Voltagem” e l’amichevole “Você Não É Ninguém”. Tra le loro influenze annoverano Motörhead, Plasmatics, Tank, Lizzy Borden, Maniac (quelli austriaci)… e paiono così autenticamente anacronistici che potrebbero stupirsi se qualcuno dovesse dirgli che è caduto il muro di Berlino. Si descrivono come persone normali, con un lavoro e una famiglia, convinte che la musica esista per unire i popoli del mondo e mandare buoni messaggi al pianeta. Alcuni di questi pezzi erano parte di un demo cd del 2017 il cui titolo (Heavy Rock) concede ben poco spazio ai fraintendimenti. Mostrano una veemenza che molte band – provenienti da parti del mondo meno periferiche – perderebbero nel giro di una canzone e con certe graffiate un po’ punk (“Honra E Glória”) non fanno altro che puntare dritti alle origini della Nostra musica. Onore e gloria, per l’appunto.

Chumbo by Chumbo