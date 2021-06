Chloé & Vassilena Serafimova: in ascolto “Driveway” da Sequenza

Chloé è una dj, producer e compositrice elettronica francese in giro dai Novanta, Vassilena Serafimova è una percussionista bulgara: collaborano da qualche anno, sin da quando furono coinvolte da un collettivo artistico francese in un progetto che partiva dal minimalismo di Steve Reich (quando le sentirete, capirete anche perché nello specifico si trattava di un tributo a “Music for 18 Musicians”). Un altro momento significativo per loro è stata la presenza alla Biennale di Venezia del 2017, su invito dell’artista plurimediale Xavier Veilhan, che lì rappresentava la Francia e aveva trasformato gli spazi a sua disposizione in uno studio dove registrare musica.

L’etichetta parigina Lumière Noire pubblicherà il debutto del duo (Sequenza) quest’autunno, ma già oggi ha deciso di pubblicare un singolo digitale, “Driveway”, che noi vi facciamo volentieri sentire.