CHICAGO UNDERGROUND DUO, Hyperglyph

Il Chicago Underground Duo torna a incidere ed è subito festa.

Si apre con “Click Song”, una traccia di festosa e coinvolgente esuberanza tra il lontano Oriente e l’America Latina, il nuovo entusiasmante capitolo della creatura più longeva di Rob Mazurek e Chad Taylor. A distanza di 11 anni dall’ultima incisione, esce infatti per la International Anthem il nuovo lavoro del duo, registrato in pochi giorni negli studi chicagoani della stessa etichetta, in stretta collaborazione con il tecnico del suono Dave Vettraino.

Nata a Chicago sul finire degli anni Novanta, la formazione ha conosciuto negli anni aggiunte che l’hanno fatta diventare, di volta in volta, trio, quartetto, addirittura orchestra e di nuovo quartetto in occasione dell’incontro con i britannici Alexander Hawkins e John Edwards, per tornare infine al nucleo di base. Un profondo rapporto di amicizia lega i due musicisti, collaboratori di lunghissima data in questa come in altre situazioni: “Suoniamo insieme quando sentiamo che è il momento – ha affermato Mazurek -; abbiamo collaborato e siamo amici da tantissimo tempo e questo crea una sorta di continuità non solo per quanto riguarda la musica ma anche per le nostre vite”.

Le tracce scorrono con un sentimento misto di felicità e con una apparente facilità, senza forzature, con naturalezza: è un tripudio di percussioni incalzanti e tromba vibrante, punteggiata da canti e invocazioni, da derive elettroniche irregolari e stranianti e finanche dal piano. C’è un senso generale, dominante, di gioia in quasi tutte le composizioni dell’album: la gioia di ritrovarsi, di fare un altro disco insieme, di continuare a mettersi in gioco, facendo tesoro di tutte le esperienze passate – insieme e separatamente – senza voltarsi indietro e senza indulgere in quanto di bello (ed è tanto, tantissimo) è stato fatto in passato. E, a proposito delle altre esperienze, consigliamo vivamente l’ascolto di questo disco alternandolo con quello di Holy Mountains, una registrazione dell’ottobre 2022 a nome della Exploding Star Orchestra di Rob Mazurek, rimasta inedita finora e finalmente data alle stampe, con una formazione stellare nella quale, oltre allo stesso Chad Taylor, troviamo sodali vecchi e nuovi di Mazurek come Damon Locks e Guilherme Granado, Pasquale Mirra, Luke Stewart e James Brandon Lewis.

In un caso come nell’altro rimangono inalterate le qualità organolettiche: frenesia, esuberanza ritmica e melodica, il canto libero, il tessuto costante delle percussioni di Taylor – con ritmi presi in prestito alle varie culture musicali africane e non soltanto – e l’effervescenza delle tromba di Mazurek.

Come diceva André Breton in chiusura del romanzo “Nadja”: “la bellezza sarà convulsa o non sarà”.